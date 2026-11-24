Авария на электросетях оставила без света дома на 13 улицах Владивостока. Отключение произошло утром 24 ноября, сообщили в «Максе» представители АО «ВПЭС».

Электроснабжение пропало в Ленинском районе в 08:39 по местному времени (01:39 мск). Под отключение попали улицы 4-я, 5-я, 6-я и 7-я Матросские, Горная, Зейская, Ивановская, Луговая, Новоивановская, Светланская, Толстого, Шилкинская и проспект Красного Знамени.

Энергетики приступили к переключению потребителей на другие линии и ремонту повреждённого участка. К работам привлекли мобильную лабораторию и аварийную бригаду.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе предприятия, без электричества пока остаются 20 домов. Аварийный участок уже обнаружен, завершить восстановление планируют к 12:39 (05:39 мск).