Во Владивостоке арестовали жительницу Комсомольска-на-Амуре, обвиняемую в убийстве 22-летнего знакомого. По версии следствия, во время ссоры женщина ударила молодого человека ножом в шею. Полученное ранение оказалось смертельным, сообщили в прокуратуре Приморского края.

Во Владивостоке арестовали женщину за убийство 22-летнего знакомого. Видео © Telegram / Прокуратура Приморья

Трагедия произошла 20 ноября в квартире жилого дома на улице Уборевича. Между обвиняемой и её знакомым вспыхнул конфликт, который закончился нападением с ножом.

Пострадавший скончался на месте происшествия. Причины ссоры и другие обстоятельства произошедшего пока не раскрываются.

С учётом позиции прокуратуры суд избрал женщине меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Ей предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ — убийство. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры Ленинского района Владивостока.