Во Владивостоке арестовали женщину за убийство 22-летнего знакомого
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Во Владивостоке арестовали жительницу Комсомольска-на-Амуре, обвиняемую в убийстве 22-летнего знакомого. По версии следствия, во время ссоры женщина ударила молодого человека ножом в шею. Полученное ранение оказалось смертельным, сообщили в прокуратуре Приморского края.
Во Владивостоке арестовали женщину за убийство 22-летнего знакомого. Видео © Telegram / Прокуратура Приморья
Трагедия произошла 20 ноября в квартире жилого дома на улице Уборевича. Между обвиняемой и её знакомым вспыхнул конфликт, который закончился нападением с ножом.
Пострадавший скончался на месте происшествия. Причины ссоры и другие обстоятельства произошедшего пока не раскрываются.
С учётом позиции прокуратуры суд избрал женщине меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Ей предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ — убийство. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры Ленинского района Владивостока.
Ранее Life.ru сообщал об убийстве 32-летнего мужчины во время ссоры в Ленинградской области. По версии следствия, 36-летняя женщина ударила знакомого ножом в бедро, повредив артерию. Мужчина скончался от кровопотери, а подозреваемую задержали.