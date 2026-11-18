Во Владивостоке мужчина сбросил кошку с 18-го этажа, полиция начала проверку
Обложка © MAX / Полиция Приморья
Во Владивостоке кошка погибла после падения с балкона 18-го этажа жилого дома. Местная жительница утверждает, что животное выбросил мужчина, сообщили в УМВД России по Приморскому краю.
Инцидент произошёл в микрорайоне Снеговая Падь Первореченского района. Информация о случившемся появилась в социальных сетях, где также распространились кадры с места гибели животного.
В полицию обратилась 47-летняя горожанка. Она рассказала правоохранителям, что мужчина сбросил кошку с балкона высотки, и потребовала привлечь его к ответственности.
«Она попросила привлечь к ответственности мужчину, который, по её словам, выбросил кошку с балкона 18-го этажа в микрорайоне Снеговая Падь. Животное погибло», — говорится в сообщении полиции.
Сотрудники УМВД также обнаружили информацию о происшествии при мониторинге социальных сетей. Теперь правоохранителям предстоит установить все обстоятельства гибели животного.
По факту случившегося организована процессуальная проверка. После её завершения полиция примет решение в соответствии с законодательством.
Ранее Life.ru сообщал, что в Томской области мужчину приговорили к трём с половиной годам принудительных работ за жестокую расправу над котёнком. В августе 2026 года он выбросил животное из окна пятого этажа на глазах у 11-летнего ребёнка. Котёнок погиб, а подсудимый впоследствии признал свою вину.