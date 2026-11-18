Во Владивостоке кошка погибла после падения с балкона 18-го этажа жилого дома. Местная жительница утверждает, что животное выбросил мужчина, сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

Инцидент произошёл в микрорайоне Снеговая Падь Первореченского района. Информация о случившемся появилась в социальных сетях, где также распространились кадры с места гибели животного.

В полицию обратилась 47-летняя горожанка. Она рассказала правоохранителям, что мужчина сбросил кошку с балкона высотки, и потребовала привлечь его к ответственности.

«Она попросила привлечь к ответственности мужчину, который, по её словам, выбросил кошку с балкона 18-го этажа в микрорайоне Снеговая Падь. Животное погибло», — говорится в сообщении полиции.

Сотрудники УМВД также обнаружили информацию о происшествии при мониторинге социальных сетей. Теперь правоохранителям предстоит установить все обстоятельства гибели животного.

По факту случившегося организована процессуальная проверка. После её завершения полиция примет решение в соответствии с законодательством.