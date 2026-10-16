Во Владивостоке трое подростков залезли на Золотой мост ради фото и видео

Трое подростков в возрасте 13, 14 и 15 лет забрались на пилон Золотого моста во Владивостоке, предварительно повредив замок на входе к лестнице. На высоте несовершеннолетние фотографировались и снимали видео. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Подростки взломали замок и забрались на пилон Золотого моста во Владивостоке. Видео © Telegram / Город В

Как выяснили полицейские, школьники заранее договорились о подъёме на мост в групповом чате одного из мессенджеров. В назначенное время они встретились и отправились к набережной Цесаревича. Добравшись до сооружения, двое участников повредили замок, после чего вся компания получила доступ к лестнице на опору.

О случившемся правоохранители узнали после обращения о незаконном проникновении неизвестных на конструкцию моста. Сотрудники отдела полиции № 1 установили личности и местонахождение всех троих участников.

Со школьниками и их родителями провели профилактические беседы. Кроме того, в отношении законных представителей несовершеннолетних составили административные протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Материалы проверки полиция передала в комиссию по делам несовершеннолетних. Её сотрудники рассмотрят обстоятельства происшествия и определят меры воспитательного воздействия в отношении подростков.

Ранее в Саратове один подросток погиб и ещё четверо несовершеннолетних пострадали в дорожной аварии. ДТП произошло на Ново-Астраханском шоссе, где школьник за рулём автомобиля ВАЗ-2113 не справился с управлением и врезался в дерево. В результате столкновения один из пассажиров получил смертельные травмы. На место прибыли сотрудники экстренных служб и медики. Двух пострадавших доставили в больницу реанимационные бригады, ещё двоих госпитализировали сотрудники скорой помощи. Правоохранители начали устанавливать причины аварии и обстоятельства, при которых несовершеннолетний оказался за рулём автомобиля.