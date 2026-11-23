Теплоход «Сахалин» с 12 российскими моряками на борту задержали в порту Владивостока после жалоб экипажа на многомесячные долги по зарплате и тяжёлые условия работы. Судну запретили выходить в море до устранения нарушений. Об этом «Интерфаксу» сообщил председатель Тихоокеанской региональной организации Российского профсоюза моряков Валерий Березинский.

По его словам, проверка государственного портового контроля выявила сразу шесть нарушений. Ни одно из замечаний пока не устранено, поэтому разрешения на выход из порта теплоход не получил.

Проблемы у экипажа начались задолго до прибытия во Владивосток. Ещё в начале ноября моряки обратились за помощью в профсоюз, когда судно находилось в Китае. Они рассказали, что больше двух месяцев не получают заработанные деньги. Некоторым членам команды, по их словам, судовладелец задолжал сразу за четыре месяца.

Однако задержка зарплаты оказалась не единственной претензией. Моряки пожаловались на нехватку питьевой воды и продовольствия, а также тяжёлые бытовые условия. Кроме того, экипаж сообщил о несоблюдении требований к минимальной численности команды. По информации РИА «Новости», на судне также возникли проблемы с запасами топлива.

Как уточнил Березинский, выплаты морякам до сих пор не возобновились. Теплоход принадлежит российскому судовладельцу и приписан к порту Владивостока. Когда именно судно сможет вернуться к рейсам, пока неизвестно.

Ранее Life.ru сообщал о задержании иностранного танкера Sagar Violet в порту Находки из-за долгов перед российскими моряками. Тогда экипаж также жаловался на отсутствие зарплаты в течение трёх месяцев и нехватку продуктов. По данным профсоюза, задолженность судовладельца составляла не менее 200 тысяч долларов, а судну запретили покидать порт до погашения долгов.