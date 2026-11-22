Пассажиры уже покинули борт, а для членов экипажа кругосветное путешествие обернулось настоящим испытанием. Более 60 сотрудников круизного лайнера Odyssey остаются на судне у берегов Сингапура уже больше трёх недель и не знают, когда смогут вернуться домой. Некоторые каюты раскаляются до температуры выше 32 градусов, интернет постоянно пропадает, а привычные бытовые удобства один за другим исчезают. Об этом сообщает Business Insider.

По информации издания, на борту по-прежнему находятся от 63 до 67 членов экипажа. Двое сотрудников рассказали журналистам, что обстановка становится всё тяжелее, а ожидание разрешения на высадку затягивается. В отдельных каютах не работает кондиционирование, из-за чего находиться там особенно трудно в жаркую погоду. Перебои с интернетом мешают морякам общаться с родными, а прачечная и бар для персонала прекратили работу.

Один из членов экипажа прямо назвал происходящее невыносимым.

«Жизнь на борту — это ад», — заявил собеседник Business Insider.

Другой сотрудник признался, что больше всего людей изматывает неопределённость: предполагаемые даты высадки неоднократно переносились, а персонал чувствует себя забытым. По словам моряка, они просто хотят вернуться домой и закончить эту историю.

Причина задержки связана не только с организацией перевозки персонала. Лайнер оказался под арестом в Сингапуре по решению суда из-за финансовых претензий кредиторов. Поэтому для перемещения судна с места стоянки к причалу, где можно организовать высадку, требуется разрешение сингапурского шерифа.

Основатель компании Villa Vie Residences Микаэль Петтерсон подтвердил, что экипаж пока не может покинуть судно. При этом он не согласился с тем, что условия на борту можно назвать мучительными, хотя и признал наличие проблем.

«Условия не идеальны, но они не настолько ужасны», — заявил Петтерсон.

Представитель компании NRP Maritime Asset Management, которая контролирует судно в рамках управления кредитными обязательствами, признал перебои с кондиционированием, интернетом и сокращение доступных услуг. Вместе с тем он оспорил общую оценку ситуации со стороны моряков. По его словам, зарплаты за сентябрь и октябрь уже выплачены, хотя ранее действительно возникали задержки.