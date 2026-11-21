Жительница Владивостока случайно обнаружила в зубе стоматологическую иглу, которая, предположительно, находилась там около семи лет. Ещё одной неожиданной находкой стал фрагмент пломбы в гайморовой пазухе. Обо всём девушка узнала после компьютерной томографии, на которую её направили из-за затянувшегося насморка, сообщает Baza.

Во Владивостоке женщина семь лет прожила с иглой в зубе и не знала об этом. Видео © Baza

По словам девушки по имени Надя, она обратилась к врачам после продолжительной простуды. Специалисты назначили КТ, однако обследование выявило не одну, а сразу две неожиданные проблемы.

На снимках обнаружили посторонний предмет в зубном канале и кусок пломбировочного материала в гайморовой пазухе. Пациентка предполагает, что оба предмета остались после посещения стоматолога примерно семь лет назад.