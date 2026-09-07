Во время ночной атаки на Севастополь погиб звукооператор театра Луначарского

Во время ночной атаки на Севастополь погиб звукооператор театра имени Луначарского Евгений Решетилов. Об этом сообщил коллектив учреждения на своей странице во «ВКонтакте».

По словам коллег, мужчина стал одной из жертв атаки. Решетилов работал в театре с 2018 года и участвовал в постановке нескольких спектаклей, в том числе «Кьоджинских перепалок» и «Бесов».

Особое место в его жизни занимала музыка. Коллеги рассказали, что в последние годы Евгений работал над созданием гимна театра, подбирал звучание и писал музыку.

«У него была мечта — создать гимн театра Луначарского. Искал нужное звучание, верные слова. Как мы теперь будем звучать без тебя, Женя?!» — написали в театре.

Бывшая супруга 52-летнего Решетилова рассказала Telegram-каналу «Осторожно, новости», что во время атаки мужчина получил осколочное ранение в висок. Около 6:20 он скончался в реанимации. По словам женщины, врачи с самого начала оценивали его состояние как критическое. Она также отметила, что в 2016 году Евгений перенёс операцию по шунтированию сердца, что, по её словам, осложняло борьбу за его жизнь.

До переезда в Севастополь Решетилов жил в ЛНР. После переезда в 2013 году он работал на химическом комбинате, а также занимался диджеингом. Впоследствии музыка стала его основной профессиональной сферой.

«Устроился в театр, поскольку очень любил музыку. Последнее время и сочинял, и писал музыку сам. Был очень творческим человеком, увлекающимся», — рассказала бывшая супруга.

У Евгения Решетилова остались жена и двое совершеннолетних детей.

Минувшей ночью в Севастополе во время воздушной атаки погибли два человека. Скончалась девочка-подросток 15 лет. Позже губернатор Михаил Развожаев сообщил о том, что в реанимации от полученных ран умер мужчина.