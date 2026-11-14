Внезапно появившийся металлический привкус у водопроводной воды может указывать на попадание в неё соединений железа, меди и других металлов. Однако определить наличие опасных примесей только по вкусу невозможно, поэтому при стойком изменении качества воды лучше отказаться от её употребления до выяснения причин. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат химических наук, доцент РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

По словам специалиста, металлы могут попадать в воду как из природного источника, так и из водопроводной системы. Со временем трубы и соединительные элементы подвергаются коррозии, из-за чего в воде появляются посторонние вещества. Нередко этот процесс сопровождается желтоватым оттенком, осадком и ржавыми следами на сантехнике.

«Растворённое двухвалентное железо сначала может не менять цвет воды, но при контакте с кислородом окисляется и образует бурые соединения, похожие на ржавчину», — объяснил Дорохов.

Именно поэтому вода иногда вытекает из крана совершенно прозрачной, а спустя некоторое время приобретает бурый оттенок. При повышенной концентрации железа также могут появляться характерный металлический или терпкий привкус.

Химик отметил, что изменения чаще становятся заметны на фоне сезонных колебаний температуры. Однако связывать проблему исключительно с осенью неправильно: на скорость коррозии также влияют кислотность воды, состояние труб и продолжительность её нахождения в водопроводной системе.

При этом металлический привкус сам по себе ещё не означает, что вода токсична. Некоторые соединения железа прежде всего ухудшают её вкус, запах и цвет. Гораздо опаснее то, что отдельные вредные вещества, включая свинец, невозможно надёжно обнаружить по внешним признакам.

Если неприятный привкус появился внезапно, сохраняется после слива воды и сопровождается мутностью или осадком, Дорохов рекомендует временно отказаться от её использования для питья и приготовления пищи. Установить точный состав и безопасность такой воды можно только с помощью лабораторного исследования.

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