Чай помутнел, а мыло не пенится? В Госдуме рассказали, как бесплатно проверить воду из-под крана

Вода из‑под крана напрямую влияет на здоровье, и в 2026 году у каждого есть возможность проверить её состав бесплатно. Депутат Госдумы Никита Чаплин в комментарии для Life.ru объяснил, как пользоваться интерактивной картой контроля качества, о чём говорят помутневший чай и плохо пенящееся мыло, и какой фильтр выбрать для квартиры и дачи.

Вода из‑под крана — привычный ресурс, качество которого напрямую влияет на здоровье. В 2026 году у каждого есть возможность проверить её состав и при необходимости подобрать систему очистки. Самый надёжный способ — заказать лабораторный анализ. Но есть и бесплатный инструмент для первичной оценки. В России работает интерактивная карта контроля качества питьевой воды на сайте — там публикуют результаты исследований по адресам. Чтобы проверить свой адрес, достаточно ввести его на карте и посмотреть данные. Никита Чаплин Депутат Государственной Думы

Для бытовой оценки можно использовать простые методы. Если заварить чай и добавить в него сырую воду, светлый оттенок говорит о приемлемом качестве, а помутнение — о возможном переизбытке солей или вредных веществ. Если мыло плохо пенится — вода жёсткая. Однако эти способы не заменяют лабораторного анализа: многие примеси никак себя не проявляют — ни запахом, ни цветом.

Результаты исследования дают в виде таблицы с показателями и цифрами. В первую очередь важно смотреть на самые опасные параметры — например, содержание нитратов, тяжёлых металлов, железа, а также на наличие бактерий. Если такие показатели повышены, воде нужна серьёзная очистка. Ещё полезно оценить, насколько сильно превышены нормы: небольшое отклонение иногда можно компенсировать простыми решениями, а сильное — требует более мощной системы.

Системы очистки: как выбрать

Механические фильтры (промывные или с полипропиленовым картриджем)

Задерживают песок, ржавчину, ил и другие видимые частицы. Они защищают бытовую технику и продлевают срок службы остальных фильтров. Такую ступень ставят первой на входе в систему водоснабжения.

Сорбционные фильтры с активированным углём

Убирают хлор и его соединения, улучшают вкус и убирают запахи. Их часто ставят в городских квартирах, где в воде есть хлор и механические примеси.

Ионообменные фильтры (картриджи со смолой)

Смягчают воду, удаляя соли жёсткости. Они помогают бороться с накипью и белым налётом. Обратноосмотические системы с мембраной убирают большую часть растворённых примесей — в том числе соли, тяжёлые металлы, нитраты, бактерии и вирусы. Это хороший вариант, если вода заметно загрязнена.

Ультрафильтрационные фильтры с тонкой мембраной

Задерживают бактерии и вирусы, но сохраняют минеральный состав и не убирают соли жёсткости. Такой вариант подойдёт, если нужна защита от микроорганизмов, но не хочется умягчать воду.

Для квартиры с централизованным водоснабжением обычно достаточно сорбционного проточного фильтра под мойку, если вода пахнет хлором, имеет рыжий оттенок или непрозрачна. Если в чайнике быстро образуется накипь — лучше выбрать обратноосмотическую систему. Для дачи с нестабильным водоснабжением важно, чтобы фильтр можно было подготовить к зиме: слить воду из колб, чтобы система не повредилась от мороза.

Сначала ставят механический фильтр на входе для защиты от песка и ржавчины, а для питьевой воды — отдельный проточный или обратноосмотический фильтр под мойку. Для колодезной воды обязательно делают анализ и регулярно проводят обеззараживание, потому что даже прозрачная вода может быть небезопасной.

Ранее Life.ru выяснил, что во время весенних паводков водоканалы используют специальные реагенты — флокулянты, которые связывают мелкие частицы ила и помогают очистить мутную воду. В этот период контроль качества усиливают: пробы берут каждые полчаса и проверяют воду по ключевым показателям перед подачей в дома.