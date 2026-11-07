Крупная коммунальная авария нарушила водоснабжение Мелитополя в Запорожской области. Вода поступает в дома по временному графику с пониженным давлением, а на одной из городских улиц пришлось перекрыть движение автомобилей. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в официальном Telegram-канале.

Для проведения аварийно-восстановительных работ закрыт участок улицы Костенко между улицами Петровского и Карла Маркса. На месте работают коммунальные службы, которым предстоит устранить повреждение водопроводной сети и восстановить нормальную подачу воды.

По предварительному плану, завершить ремонт рассчитывают до конца дня 8 ноября. До этого времени ограничения водоснабжения и движения транспорта сохраняются.

Ранее Life.ru сообщал о коммунальной аварии в Бодайбо Иркутской области, где из-за прорыва трубопровода жители части домов остались без отопления и горячей воды. Повреждение произошло 5 ноября на пересечении улиц Набережной и Стояновича. На место направили бригаду муниципального предприятия «Тепловодоканал». После ремонта специалисты провели проверку трубы под давлением и заполнили систему водой. Теплоснабжение удалось восстановить в тот же вечер.