Водитель автобуса в Новом Уренгое показывал пассажирам ролики о терактах, его задержали
В Новом Уренгое водителя автобуса задержали за пропаганду терроризма пассажирам
Обложка © Telegram / Следком89
В Новом Уренгое задержали водителя автобуса, которого обвиняют в публичном оправдании и пропаганде терроризма. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 205.2 УК РФ, сообщили в Следственном комитете России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Задержание подозреваемого в Новом Уренгое. Видео © Telegram / Следком89
По версии следствия, мужчина демонстрировал пассажирам общественного транспорта на мониторах в салоне материалы, пропагандирующие и оправдывающие террористическую деятельность. В СК утверждают, что обвиняемый придерживался идеологии радикального ислама.
Фигуранту предъявили обвинение. По ходатайству следствия суд отправил его под стражу. Преступление выявили и пресекли сотрудники РУФСБ России по Тюменской области совместно с управлением Росгвардии по ЯНАО.
Ранее ростовский СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины по статье об оправдании терроризма. Также фигурант подозревается в публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства.
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