Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 октября, 10:23

Водитель автобуса в Новом Уренгое показывал пассажирам ролики о терактах, его задержали

В Новом Уренгое водителя автобуса задержали за пропаганду терроризма пассажирам

Обложка © Telegram / Следком89

Обложка © Telegram / Следком89

В Новом Уренгое задержали водителя автобуса, которого обвиняют в публичном оправдании и пропаганде терроризма. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 205.2 УК РФ, сообщили в Следственном комитете России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Задержание подозреваемого в Новом Уренгое. Видео © Telegram / Следком89

По версии следствия, мужчина демонстрировал пассажирам общественного транспорта на мониторах в салоне материалы, пропагандирующие и оправдывающие террористическую деятельность. В СК утверждают, что обвиняемый придерживался идеологии радикального ислама.

Фигуранту предъявили обвинение. По ходатайству следствия суд отправил его под стражу. Преступление выявили и пресекли сотрудники РУФСБ России по Тюменской области совместно с управлением Росгвардии по ЯНАО.

Суд Петербурга отправил в СИЗО мужчину за оправдание теракта в «Крокусе»
Суд Петербурга отправил в СИЗО мужчину за оправдание теракта в «Крокусе»

Ранее ростовский СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины по статье об оправдании терроризма. Также фигурант подозревается в публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства.

Больше новостей о расследованиях и уголовных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • СК РФ
  • Криминал
  • Происшествия
  • Ямало-Ненецкий автономный округ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar