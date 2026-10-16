Водитель автобуса в Новом Уренгое показывал пассажирам ролики о терактах, его задержали

В Новом Уренгое задержали водителя автобуса, которого обвиняют в публичном оправдании и пропаганде терроризма. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 205.2 УК РФ, сообщили в Следственном комитете России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Задержание подозреваемого в Новом Уренгое. Видео © Telegram / Следком89

По версии следствия, мужчина демонстрировал пассажирам общественного транспорта на мониторах в салоне материалы, пропагандирующие и оправдывающие террористическую деятельность. В СК утверждают, что обвиняемый придерживался идеологии радикального ислама.

Фигуранту предъявили обвинение. По ходатайству следствия суд отправил его под стражу. Преступление выявили и пресекли сотрудники РУФСБ России по Тюменской области совместно с управлением Росгвардии по ЯНАО.

Ранее ростовский СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины по статье об оправдании терроризма. Также фигурант подозревается в публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства.