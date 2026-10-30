Водитель из Воронежа не угадал ни одного числа и выиграл почти 58 млн рублей

Водитель из Воронежской области по имени Иван выиграл суперприз лотереи в размере 57 812 700 рублей, не угадав ни одного числа. Победный билет мужчина купил в мобильном приложении, когда остановился на красный сигнал светофора.

Суперприз разыграли в 185852-м тираже одной из государственных лотерей. Победителем стал водитель из Воронежской области Иван, сообщили в пресс-службе компании-распространителя розыгрыша.

По словам мужчины, он ехал в гости к маме и во время остановки на красный сигнал светофора купил один билет в мобильном приложении. Комбинацию Иван выбрал наугад и в итоге не угадал ни одного выпавшего числа.

При этом именно такой результат и принёс ему суперприз — 57 812 700 рублей. По правилам лотереи, главный приз можно получить как за совпадение всех 12 выбранных чисел из 24, так и в случае, если не совпало ни одно.

Сам победитель рассказал, что перед выигрышем его преследовали неприятности, в том числе несколько поломок автомобиля.

«И я тогда себе сказал: "Ну, хоть в лотерею мне должно повезти!" Получается, "накаркал" выигрыш!» — рассказал Иван.

Сам суперприз был разыгран ещё 24 сентября. Тогда было известно лишь, что победный билет приобрёл житель Воронежской области, который не угадал ни одного числа. Теперь обладатель почти 58 миллионов рублей оформил выигрыш и рассказал, как приобрёл билет.