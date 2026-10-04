Водитель с сапёрной лопаткой напал на полицию под Киевом и словил пулю в ногу

Мужчина с сапёрной лопаткой напал на полицейских в Софиевской Борщаговке Киевской области после автомобильной погони. Двое инспекторов получили травмы, а самого водителя остановили выстрелом в ногу. Об этом сообщило агентство УНИАН, опубликовавшее соответствующее видео

Мужчина с сапёрной лопаткой напал на полицейских под Киевом. Видео © Telegram/УНИАН

По данным патрульной полиции, мужчина на Ford проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться. Во время преследования он не справился с управлением и врезался в электроопору.

После аварии водитель вышел из машины с сапёрной лопаткой и набросился на правоохранителей. Требования прекратить нападение и положить предмет он, как сообщается, проигнорировал.

Один из инспекторов применил табельное оружие и ранил мужчину в ногу. Медицинская помощь потребовалась также двум полицейским, угрозы их жизни нет. Задержанного доставили для оказания помощи. Следователи возбудили уголовное дело по статье об угрозе или насилии в отношении сотрудника правоохранительных органов.

Ранее во Львовской области трое неизвестных напали на сотрудников военкомата. 17 апреля около 22:20 в помещение Яворовского военкомата ворвались три человека и попытались напасть на военнослужащих взвода охраны. Двух нападавших задержали, третий успел сбежать.