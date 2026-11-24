Второй Западный окружной военный суд приговорил 41-летнего водителя из подмосковного Подольска Павла Дукова к 13 годам лишения свободы за финансирование терроризма и участие в деятельности запрещённой организации. Мужчина перевёл на электронные аккаунты, использовавшиеся для помощи участникам «Артподготовки»*, почти 13 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно материалам дела, с марта 2022 года по январь 2024-го Дуков перечислил в общей сложности 12 975 рублей. Кроме того, в июне 2023 года он вступил в переписку с личным помощником лидера организации. По версии суда, мужчина получил от собеседника партийный билет движения «Народовластие»* (ранее — «Артподготовка»*), тем самым причислив себя к его участникам. Электронный документ он хранил на отдельном носителе.

Дуков признал, что совершал денежные переводы и знал о признании организации террористической. Однако свою причастность к её деятельности он отрицал. Мужчина утверждал, что изображение партийного билета пришло ему в Telegram без запроса и было воспринято как обычная спам-рассылка. По его словам, он не просил оформлять документ и не обращался с соответствующим заявлением.

Суд признал Дукова виновным по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма) и части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Первые три года осуждённый проведёт в тюрьме, оставшиеся десять лет — в исправительной колонии строгого режима.

Помимо лишения свободы, мужчине назначили штраф в размере 400 тысяч рублей. Также суд постановил конфисковать в доход государства 12 975 рублей — всю сумму, которую Дуков перечислил на электронные аккаунты.

Ранее восемь лет лишения свободы получил 45-летний предприниматель из Костромы за финансирование организации «Артподготовка»*. За десять месяцев мужчина перечислил ей 3364 рубля. Суд установил, что денежные переводы осуществлялись с октября 2022 по август 2023 года. Действия предпринимателя квалифицировали по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ — финансирование терроризма.