Водителя, сбившего пиар-директора журнала «Москвичка», приговорили к трём годам

Пресненский районный суд Москвы приговорил к трём годам колонии общего режима водителя, сбившего в августе пиар-директора журнала «Москвичка» Екатерину Чаковскую. В результате ДТП женщина получила тяжёлые травмы.

Кроме того, мужчине запретили управлять транспортными средствами в течение двух с половиной лет. После оглашения приговора его взяли под стражу прямо в зале суда.

Гособвинение просило назначить водителю четыре года колонии и лишить его права садиться за руль на два года и 11 месяцев. Прокурор также настаивал на сохранении ареста на грузовик, участвовавший в аварии.

Сам осуждённый признал вину частично и просил переквалифицировать обвинение с части 2 статьи 264 УК РФ на часть 1 той же статьи. Перед вынесением приговора защита представила документы о выплате Чаковской 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Авария произошла 11 августа на Ходынской улице в Москве. Чаковская переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда её сбил грузовик. Женщину госпитализировали с переломом основания черепа и рёбер, а также ушибами внутренних органов.

Ранее Life.ru рассказывал, как мужчина объяснял свой отъезд с места ДТП. В суде водитель утверждал, что остановился после происшествия, увидел, что пострадавшей помогают, и уехал, поскольку был уверен, что не совершал наезд.