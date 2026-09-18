Водителям станет проще перекусить и заправиться в пути: Кабмин одобрил новые правила для трасс

Фудтраки, автолавки и передвижные заправки могут разрешить размещать на придорожных площадках для отдыха. Как пишет «Коммерсантъ», соответствующие поправки к закону «Об автодорогах и дорожной деятельности» одобрило Правительство РФ.

Проект вводит понятие «мобильного объекта дорожного сервиса». К нему предлагается отнести автомобили и прицепы, оборудованные под фудтраки, автомагазины, автоцистерны и мобильные АЗС.

Размещать такие объекты можно будет только с письменного разрешения владельца дороги. Например, на трассах под управлением «Автодора» согласование потребуется получить у госкомпании.

Сейчас закон не предусматривает размещение мобильных точек сервиса на обычных площадках отдыха. Стационарные кафе и АЗС, как правило, создаются в составе полноценных зон дорожного сервиса, строительство которых требует серьёзных затрат и подключения инфраструктуры.

Новые правила должны позволить бизнесу оказывать водителям базовые услуги без возведения капитальных объектов. При этом на скоростных трассах и автомагистралях сервис по-прежнему планируется размещать преимущественно в многофункциональных зонах, чтобы не создавать лишние примыкания к дороге и не снижать безопасность движения.

Ранее Life.ru сообщал, что нарушение ПДД, совершённое ради предотвращения более опасной аварии, может не считаться преступлением. В МВД поясняли, что в таких случаях следователям необходимо отдельно оценивать действия каждого водителя и выяснять, находился ли автомобилист в состоянии крайней необходимости.