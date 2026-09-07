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Опубликовано 7 сентября, 12:12

Водители в России смогут предъявлять права и СТС через «Макс»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

С 8 сентября российские водители смогут предъявлять инспекторам ГАИ водительское удостоверение и СТС с помощью QR-кода в мессенджере «Макс». Об этом ТАСС сообщил автоюрист Лев Воропаев.

Юрист уточнил, что речь идёт не о фотографии прав или СТС в телефоне. Документы будут доступны через специальный сервис с QR-кодом, который связан с «Госуслугами». Именно на базе «Макса» создан такой механизм электронного предъявления сведений.

При этом в пункте 2.1.1 ПДД по-прежнему указано, что водитель должен иметь при себе права и СТС. Поэтому, отметил Воропаев, нововведение пока не отменяет это требование напрямую, а порядок его применения будет зависеть от запуска технической возможности.

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Дарья Денисова
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