Военэксперт назвал поражение Южного моста в Киеве «чёрной меткой» для ВСУ

Удар по Южному мосту в Киеве стал предупреждением для украинской стороны, считает военный эксперт Василий Дандыкин. Своей оценкой он поделился с NEWS.ru.

По мнению специалиста, при продолжении боевых действий объект в дальнейшем может быть полностью разрушен. В таком случае, как считает Дандыкин, будут нарушены транспортные коммуникации, а для перемещения придётся искать альтернативные способы пересечения Днепра.

Эксперт назвал первый удар по переправе сигналом для ВСУ. Он также допустил применение других средств поражения в случае новых атак.

«Так что это такое предупреждение, я думаю. Как говорят, «чёрная метка» прилетела», — заявил Дандыкин.

Напомним, Южный мост в Киеве подвергся атаке беспилотников, после чего на объекте начался пожар. Для удара могли применяться аппараты «Герань-4». Один из беспилотников, как утверждается, попал в район опоры, к которой крепятся стальные ванты переправы. Южный мост соединяет правый и левый берега Днепра, по нему проходят автомобильная дорога и линия метро. Направление также связывает Киев с Борисполем и используется для перевозки людей и грузов.