Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 октября, 15:36

Военэксперт назвал поражение Южного моста в Киеве «чёрной меткой» для ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Удар по Южному мосту в Киеве стал предупреждением для украинской стороны, считает военный эксперт Василий Дандыкин. Своей оценкой он поделился с NEWS.ru.

По мнению специалиста, при продолжении боевых действий объект в дальнейшем может быть полностью разрушен. В таком случае, как считает Дандыкин, будут нарушены транспортные коммуникации, а для перемещения придётся искать альтернативные способы пересечения Днепра.

Эксперт назвал первый удар по переправе сигналом для ВСУ. Он также допустил применение других средств поражения в случае новых атак.

«Так что это такое предупреждение, я думаю. Как говорят, «чёрная метка» прилетела», — заявил Дандыкин.
90% трафика: На Украине указали на стратегическую важность повреждённого в Киеве Южного моста
90% трафика: На Украине указали на стратегическую важность повреждённого в Киеве Южного моста

Напомним, Южный мост в Киеве подвергся атаке беспилотников, после чего на объекте начался пожар. Для удара могли применяться аппараты «Герань-4». Один из беспилотников, как утверждается, попал в район опоры, к которой крепятся стальные ванты переправы. Южный мост соединяет правый и левый берега Днепра, по нему проходят автомобильная дорога и линия метро. Направление также связывает Киев с Борисполем и используется для перевозки людей и грузов.

Больше новостей о ходе спецоперации и ситуации на линии боевого соприкосновения — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar