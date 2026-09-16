Военэксперт объяснил, почему России важно опередить США в «танковой гонке»
Эксперт Кнутов: России нужно опередить США в модернизации танков
Обложка © ТАСС / Александр Река
Российские танки уже сейчас эффективнее американских, но останавливаться на этом нельзя. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, ВПК противника тоже развивается, поэтому главная задача России — опередить США в гонке конструкторской мысли.
Активное применение беспилотников действительно отодвинуло танки на второй план в современных конфликтах. Однако эпоха бронетехники ещё не завершена, уверен эксперт в беседе с NEWS.ru.
У России наметилось несколько тенденций в «танковой стратегии». Одна из них — усиление активной и пассивной защиты машин. Это позволяет повысить выживаемость на поле боя, где дроны стали главной угрозой.
Ещё одно направление — стрельба из укрытий. Танки всё чаще действуют не в открытом бою, а из замаскированных позиций, что снижает риск быть обнаруженными.
Отдельно Кнутов отметил разработку беспилотных танков. Это перспективное направление, которое может изменить характер применения бронетехники в будущем.
Ранее Life.ru сообщал, что армия России является единственным соперником США в ядерных вооружениях. В американском журнале утверждалось, что украинские военные также освоили новые технологии и адаптировались к современным условиям боевых действий.
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