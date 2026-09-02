Военэксперт раскрыл эффективный способ уничтожения подземных заводов ВСУ

Ракетные и авиабомбовые удары остаются наиболее эффективным способом поражения подземных предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Такое мнение высказал военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Газетой.ru». По его словам, авиация активно работает в приграничных областях — Харьковской, Сумской и Днепропетровской — где риск попасть под ПВО минимален.

В глубине украинской территории использовать самолёты, напротив, опасно. Поэтому там предпочтительнее ракетные удары, но для их эффективности нужно точно знать, что завод или его подземные цеха действительно функционируют. А такая информация, как признал эксперт, доступна не всегда.

Как альтернативу Литовкин упомянул комплекс «Орешник». Однако, по его оценке, применение этого оружия для каждого предприятия экономически нецелесообразно.

«Как-то дороговато», — отметил он, подчеркнув, что выбор средств поражения всегда балансирует между эффективностью и стоимостью.

Эксперт также указал, что из-за сложности получения разведданных по глубоко расположенным объектам часть ударов может не достигать цели.

А ранее Life.ru сообщал, что Армия России взяла в прицел заводы ВСУ на западе Украины. По словам специалиста, вместо зеркального увеличения числа дронов ВС РФ сосредоточатся на уничтожении производственной и логистической инфраструктуры.