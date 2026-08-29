«Преодолеть 1000 км»: Армия России взяла в прицел заводы ВСУ на западе Украины

Россия может ответить на планы Украины нарастить атаки до 1000 беспилотников в сутки ударами по заводам БПЛА на западе страны и перекрытием каналов поставок оружия, заявил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, вместо зеркального увеличения числа дронов ВС РФ сосредоточатся на уничтожении производственной и логистической инфраструктуры.

«Мы продемонстрировали наше новое оружие — «Герань-5», которая может преодолеть расстояние 1000 километров, то есть мы теперь будем работать по Западной Украине», — заявил собеседник «Абзаца».

Кроме того, специалист допустил удары по погранпереходам, связывающим Украину с Польшей. По его оценке, это позволит нарушить маршруты поставок вооружения с западного направления.

Кстати, российская «Герань» уже достигла Волынской области, впервые преодолев около 960 километров. До этого рекордным считался полёт беспилотника примерно на 900 километров до Ровненской области.