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Опубликовано 10 октября, 09:43

Военкор Котёнок намекнул на удары Армии России по канализации Киева

Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Jakub Laichter, Vladimir Zapletin

Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Jakub Laichter, Vladimir Zapletin

Военный корреспондент Юрий Котёнок иронично высказался о ситуации в Киеве на фоне перебоев с электричеством. В своём Telegram-канале он намекнул на возможные проблемы с канализационной инфраструктурой украинской столицы.

«Отдаленно послышался какой-то звук… На холмах у Днепра запахло кислым. Наверное, что-то с очистительными», — написал военкор.

В Киеве ввели стабилизационные графики отключения света
В Киеве ввели стабилизационные графики отключения света

Ранее в Киеве произошёл блэкаут: многие районы остались без света из-за отключений электроэнергии вне графиков. На фоне перебоев также сообщалось о проблемах в работе метро.

Больше новостей о ситуации на Украине и работе энергетической инфраструктуры — в разделе СВО на Life.ru.

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Андрей Бражников
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