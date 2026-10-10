Военкор Котёнок намекнул на удары Армии России по канализации Киева

Военный корреспондент Юрий Котёнок иронично высказался о ситуации в Киеве на фоне перебоев с электричеством. В своём Telegram-канале он намекнул на возможные проблемы с канализационной инфраструктурой украинской столицы.

«Отдаленно послышался какой-то звук… На холмах у Днепра запахло кислым. Наверное, что-то с очистительными», — написал военкор.

Ранее в Киеве произошёл блэкаут: многие районы остались без света из-за отключений электроэнергии вне графиков. На фоне перебоев также сообщалось о проблемах в работе метро.