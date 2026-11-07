Военный корреспондент Александр Коц определил, что на опубликованной фотографии повреждённой переправы в Киеве изображён Южный мост через Днепр. Узнать сооружение удалось по характерной форме проёма между его опорами. Снимок ранее разместил в своём Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

По словам Коца, кадр сделали с берега под переправой. Он указал на сквозную пробоину в коробе, над которым проходят пути метро, и связал повреждение с ракетным ударом в ночь на 27 октября.

Власти Киева тогда сообщили о повреждении пролётной конструкции, автомобильных проездов и инфраструктуры метро. Переправу временно закрыли, а поезда перестали ходить через Днепр по этому участку зелёной линии.