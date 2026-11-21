Российский военный корреспондент Юрий Котенок прокомментировал атаку на Кривой Рог. Он опубликовал ироничную запись в своём Telegram-канале.

«Сегодня выпрямление Кривого Рога не прекращается даже к вечеру», — написал военкор. Публикацию он сопроводил кадрами возгорания на территории города.

Ранее в Кривом Роге после ракетных ударов возникли перебои с водоснабжением и подачей газа. Остановка Центральной насосной станции затронула три района города. Станция прекратила работу из-за аварийного отключения электроэнергии. Позднее специалисты подключили оборудование к генератору, однако давление в водопроводной сети может оставаться пониженным. Кроме того, в городе ввели ограничения на подачу газа.