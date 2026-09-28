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Опубликовано 28 сентября, 13:40

Военкор Сладков раскрыл, что служит гранатомётчиком в Добровольческом корпусе

Обложка © Telegram / Sladkov_plus

Обложка © Telegram / Sladkov_plus

Военный корреспондент Александр Сладков рассказал, что проходит службу по контракту в Добровольческом корпусе Минобороны РФ в должности гранатомётчика. Об этом он сообщил во время V форсайт-форума «СВО и Третья мировая», который проходит 28 сентября в Москве.

«Сегодня я представляю маленького гранатомётчика в своём лице, который находится на контракте Добровольческого корпуса», — сказал Сладков.

Контракт с Добровольческим корпусом журналист заключил ранее. Ещё в мае он сообщал, что оформлялся для вступления в добровольческую бригаду «Невский».

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Наталья Афонина
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