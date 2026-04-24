24 апреля, 14:40

Путин встретился с бойцами добровольческой бригады ЛДПР «Невский» в Москве

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Президент России Владимир Путин побеседовал с представителями добровольческой бригады ЛДПР «Невский», выполняющей задачи на Краматорском направлении. Встреча произошла в столичном «Манеже», где глава государства посетил выставку в честь 80-летия Владимира Жириновского.

Среди тех, с кем пообщался Путин, были командир бригады Алексей Верещагин, военнослужащие-добровольцы Руслан Лобыкин и Александр Прохоров, а также военный корреспондент Белла Либерман.

Командир бригады доложил о создании своего подразделения в 2022 году, в начале спецоперации. Сейчас бойцы успешно выполняют боевые задачи на краматорском направлении, продвигаясь вперёд. Путин уточнил, что это происходит на рубеже Южной группировки, и Верещагин подтвердил, что бригада действует в составе Южного военного округа.

L'AntiDiplomatico: Слова Путина о целях СВО — продуманная переговорная стратегия
Напомним, ранее сообщалось, что Путин посетил выставку, приуроченную к 80-летию со дня рождения Жириновского. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и спикер Госдумы Вячеслав Володин сопровождали президента на экспозиции.

Наталья Демьянова
