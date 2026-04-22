L'AntiDiplomatico: Слова Путина о целях СВО — продуманная переговорная стратегия

Итальянская газета L’AntiDiplomatico анализирует заявления президента России Владимира Путина о достижении целей СВО и его отказ от дальнейших публичных комментариев как элемент переговорной стратегии Кремля. Издание предполагает, что Москва, с одной стороны, демонстрирует готовность к дипломатическому диалогу, а с другой – чётко обозначает свои предварительные условия для такого диалога.

«При отсутствии соглашения русские готовы продолжать СВО до достижения поставленных целей», — говорится в материале.

Издание интерпретирует слова Путина как сигнал о двойной тактике: с одной стороны, воздерживаться от громких заявлений, а с другой – наращивать военное превосходство, чтобы затем использовать его как рычаг на переговорах.

На форуме «Малая родина – сила России» Путин, напомним, подтвердил намерение России достичь всех поставленных целей в СВО, но при этом отказался от публичных комментариев по срокам или деталям завершения операции. Он подчеркнул, что Москва не будет делать никаких официальных заявлений о конце СВО, а сосредоточится на выполнении задач и достижении целей. Ранее Путин уже отмечал, что противники России ищут способы признать неизбежность российского успеха в украинском конфликте.