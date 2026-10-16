Военно-Грузинскую дорогу и Транскам снова открыли после отбоя ракетной угрозы

В Северной Осетии сняты все ограничения, введённые на фоне ракетной угрозы, Военно-Грузинскую дорогу и Транскам снова открыли. Чрезвычайных ситуаций за сутки не произошло, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Режим ракетной опасности действовал на территории всего Северо-Кавказского федерального округа. В аэропорту Владикавказа и Моздоке также объявляли план «Ковёр», но сейчас он отменён. Профильные ведомства продолжают контролировать обстановку.

Военно-Грузинская дорога и Транскавказская автомагистраль доступны для проезда. В электронной очереди стоят 97 фур, ещё 254 машины размещены на парковках. Коммунальщики устранили все пять отключений: четыре аварийных и одно плановое.

На территории республики имеется 2084 тонны бензина и 910 тонн дизтоплива. За прошедшие сутки поступило ещё 1080 и 432 тонны соответственно. Дополнительно ожидается доставка 3741 тонны бензина и 2371 тонны дизеля.

Руководитель региона поблагодарил экстренные и коммунальные службы за работу. Жителей он попросил сохранять спокойствие, следить за официальными уведомлениями и выполнять рекомендации ведомств.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Тульской области системы противовоздушной обороны остановили атаку 10 украинских беспилотников. По предварительным данным, среди мирного населения обошлось без пострадавших.