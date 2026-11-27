На Украине лагеря для военнопленных после отмены военного положения продолжат работать как учреждения исполнения наказаний. Такое решение закреплено в постановлении Кабинета министров № 1474 от 25 ноября 2026 года.

Согласно документу, лагеря сохранят свои функции в уголовно-исполнительной системе после завершения передачи содержащихся там военнопленных под контроль другого государства. Таким образом, власти предусмотрели дальнейшее использование объектов после прекращения их нынешней деятельности.

При этом отдельные участки для содержания военнопленных, действующие на территории исправительных учреждений и следственных изоляторов, наоборот, прекратят работу после отмены военного положения. Новое постановление вносит поправки в утверждённый ещё 5 апреля 2022 года порядок содержания военнопленных. Изменения также касаются организации охраны лагерей и применения технических средств наблюдения.

В частности, Министерство юстиции Украины получит полномочия определять перечень оборудования для контроля за содержащимися в лагерях людьми и правила его использования. Кроме того, документ предусматривает возможность привлечения военнопленных к работе в мастерских в установленном законодательством порядке.

Ранее украинское законодательство уже предусматривало использование таких лагерей в качестве исправительных колоний для военнопленных, осуждённых к лишению свободы. Соответствующие правила распространялись на период военного положения и два года после его прекращения. Новое решение отдельно регулирует дальнейшую судьбу учреждений после передачи пленных.