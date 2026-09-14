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Специальная военная операция

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Опубликовано 14 сентября, 01:12

Военнослужащий Разный рассказал о разминировании участка трассы «Новороссия»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Федеральную трассу «Новороссия» разминировали с помощью комплекса «Вепрь». Робототехническую машину использовали военнослужащие Вооружённых сил Российской Федерации группировки «Днепр», обнаружившие на дороге мины, в том числе с неконтактными датчиками. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на бойца с позывным Разный.

Военный заявил, что внимание уделили обочинам, заросшим высокой травой. Из-за растительности находящиеся там боеприпасы могли остаться незамеченными при проверке дороги сапёром. По словам Разного, во время работ он обезвредил около 20 мин с помощью «Вепря».

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Ранее Life.ru писал, что операцию по окружению украинской группировки в Харьковской области российские военные готовили около недели. По словам комдива Романа Шкробы, украинское командование не ожидало такого развития событий. Он утверждает, что в окружении остаются десять батальонов ВСУ. Площадь котла в районе Волчанска, по оценке российской стороны, сократилась примерно до 400 квадратных километров.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Тимур Хингеев
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