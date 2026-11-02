Военнослужащий Южной Кореи погиб в военной части у границы с КНДР. Сержант служил в одном из подразделений, размещённых в приграничном районе. Об этом сообщила газета «Чунан ильбо».

«Сержант одного из пограничных подразделений, расквартированного в Чхорвон провинции Канвондо, получил травму, был обнаружен без сознания, и впоследствии умер», — заявили в Вооружённых силах Республики Корея.

Военные добавили, что следственные органы двух ведомств — военного и гражданского — выясняют обстоятельства произошедшего.

По одной из версий, сержанта нашли на наблюдательном посту. Издание также сообщило о предполагаемом огнестрельном ранении.

В сентябре южнокорейские военные заявили, что за месяц военнослужащие КНДР более 20 раз пересекали демаркационную линию. Для сравнения, за весь 2025 год Сеул насчитал 17 подобных случаев. В Южной Корее объясняли перемещения северокорейских военных работами у границы. С 2024 года армия КНДР строит заграждения, устанавливает мины и расчищает прилегающую территорию.