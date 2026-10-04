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Опубликовано 4 октября, 06:24

Военные открыли подземный буддийский храм в зоне СВО

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Подземный буддийский храм открыли в одном из тыловых районов зоны СВО. Его построили военнослужащие группировки войск «Центр», сообщило Минобороны России.

«Святыню возвели военнослужащие 55-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр», — говорится в сообщении ведомства.

Военнослужащие строили храм во время ротации и отдыха после выполнения задач, а также в свободное от тренировок время. Работы проводили с учётом норм и канонов, предъявляемых к буддийским храмам. Высота потолков в помещении превышает три метра, а общая площадь составляет 160 кв. м. С доставкой религиозного убранства помогли правительство и жители Республики Тыва. В храм, в частности, привезли статую Будды и другую буддийскую атрибутику.

Специальный представитель республики Тимур Кулар рассказал, что власти Тывы подключились к проекту после того, как узнали о строительстве. По его словам, глава республики Владислав Ховалыг поручил приобрести необходимую атрибутику и доставить её в зону СВО. Теперь военнослужащие, исповедующие буддизм, смогут проводить религиозные обряды в районе выполнения задач.

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Ранее офицер запаса Андрей Шишлаков построил во Владимирской области часовню в память о погибших участниках СВО. Решение он принял после гибели своего 23-летнего сына Тимофея весной 2022 года. Семья направила на строительство полученные выплаты и личные накопления, позднее к проекту присоединились жители из разных регионов России. Часовню назвали в честь святого князя Тимофея Псковского и освятили, а одну из икон для неё передал старшина с позывным Шеврон.

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Антон Голыбин
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