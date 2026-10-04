Военные открыли подземный буддийский храм в зоне СВО

Подземный буддийский храм открыли в одном из тыловых районов зоны СВО. Его построили военнослужащие группировки войск «Центр», сообщило Минобороны России.

«Святыню возвели военнослужащие 55-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр», — говорится в сообщении ведомства.

Военнослужащие строили храм во время ротации и отдыха после выполнения задач, а также в свободное от тренировок время. Работы проводили с учётом норм и канонов, предъявляемых к буддийским храмам. Высота потолков в помещении превышает три метра, а общая площадь составляет 160 кв. м. С доставкой религиозного убранства помогли правительство и жители Республики Тыва. В храм, в частности, привезли статую Будды и другую буддийскую атрибутику.

Специальный представитель республики Тимур Кулар рассказал, что власти Тывы подключились к проекту после того, как узнали о строительстве. По его словам, глава республики Владислав Ховалыг поручил приобрести необходимую атрибутику и доставить её в зону СВО. Теперь военнослужащие, исповедующие буддизм, смогут проводить религиозные обряды в районе выполнения задач.

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