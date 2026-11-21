Военные отразили атаку беспилотников на Новгородскую область
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В Новгородской области минувшей ночью отразили атаку беспилотников. О работе российских военных сообщил губернатор региона Александр Дронов.
Глава области поблагодарил военнослужащих за отражение налёта. В своём обращении он также предупредил жителей об опасности, которую могут представлять обломки БПЛА.
«При обнаружении обломков БПЛА не приближайтесь к ним и не трогайте — это очень опасно! Сразу сообщайте по номеру 112», — призвал Дронов.
Количество беспилотников, участвовавших в атаке, губернатор не уточнил. Сведений о возможных пострадавших и повреждениях в опубликованном сообщении также нет.
Напомним, 10 ноября в Новгородской области при массированной атаке БПЛА пострадали два дачных дома и промышленный объект. Тогда обошлось без пострадавших. Региональные власти пообещали оказать владельцам повреждённых домов необходимую помощь, в том числе материальную.
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