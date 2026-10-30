Военные пенсии планируют повысить на 4% задним числом с 1 октября

Военные пенсии планируют увеличить на 4% с 1 октября 2026 года задним числом. Перерасчёт проведут после принятия соответствующего закона и его подписания президентом, сообщили ТАСС в комитете Госдумы по обороне.

«Соответствующий перерасчет будет сделан с 1 октября 2026 года после подписания закона президентом России», — пояснили в комитете.

Законопроект уже прошёл первое чтение. Он предусматривает увеличение доли денежного довольствия, учитываемой при расчёте военных пенсий, с 93,59% до 97,34%. Рост на 3,75 процентного пункта позволит повысить выплаты примерно на 4%, сообщал председатель комитета по обороне Владимир Касатонов.

Размер военной пенсии также зависит от выслуги. При 20 годах службы за основу берут 50% соответствующего денежного довольствия, за каждый последующий год добавляют по три процентных пункта — до максимальных 85%. Затем при расчёте применяется понижающий коэффициент, который и предлагается изменить.