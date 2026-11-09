На Харьковском направлении украинские военные могут месяцами оставаться без ротации личного состава, что приводит к тяжёлым последствиям, а компенсации не выплачиваются. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на российских силовиков.

По данным источника, подобные условия приводят к заболеваниям лёгких — от воспалений до рака. При этом командование ВСУ не спешит компенсировать военнослужащим проблемы со здоровьем. Бойцам отказывают в положенных выплатах.

Ранее замглавы российской администрации Харьковской области сообщил, что украинские военные и офицеры НАТО прячутся в подвалах школ, детских садов и колледжей региона. Он отметил, что эти укрытия позволяют им оставаться под землёй и скрывать свою деятельность. По его словам, солдаты переодевались в гражданскую одежду и спускались в подготовленные убежища, где размещали командные пункты.