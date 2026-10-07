Военных США на Окинаве отправили под комендантский час после убийства японки

Американское военное командование пошло на беспрецедентные ограничения для своих военнослужащих на Окинаве после убийства местной жительницы. В регионе на месяц введён комендантский час, а на ближайшие двое суток военным предписали практически полностью свернуть активность.

Новые правила распространяются на всех военнослужащих США, находящихся на территории японской префектуры. В течение 30 дней им запрещено покидать базы в установленное комендантским часом время, а на 48 часов введён режим прекращения активности с возвращением подразделений на места дислокации. Кроме того, американским военным полностью запретили употреблять алкоголь.

Поводом для жёстких мер стало убийство 39-летней женщины в городе Наха. Её тело обнаружили 4 октября в гостинице. По версии следствия, к преступлению может быть причастен 20-летний американский морпех.

Подозреваемого удалось установить благодаря записям камер видеонаблюдения. Следователи считают, что мужчина задушил женщину, после чего забрал её кошелёк и другие личные вещи. Сам военнослужащий причастность к убийству отрицает.

Для Окинавы проблема особенно чувствительна: именно здесь сосредоточена большая часть площади американских военных объектов в Японии. Инциденты с участием военнослужащих США неоднократно становились причиной недовольства местных жителей и напряжённости между Токио и Вашингтоном.

Ранее Life.ru писал, что после убийства женщины на Окинаве японский МИД вызвал посла США и потребовал объяснений. Токио назвал произошедшее крайне тяжёлым и недопустимым инцидентом и потребовал содействия расследованию. Японские власти также призвали американскую сторону усилить контроль за военнослужащими, чтобы подобное не повторилось.