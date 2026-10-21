Военный беспилотник упал на частный участок под Варшавой

Учебный беспилотник польского Военно-технического института вооружения упал на частный участок в Юзефове Мазовецкого воеводства 20 октября. Операторы потеряли связь с аппаратом, сообщила представитель столичной полиции Марта Суловская изданию TVP3 Warszawa.

Инцидент произошёл во второй половине дня в населённом пункте Юзефув в гмине Непорент, к северу от Варшавы. Местные жители сообщили о падении аппарата после громкого звука, который их встревожил. Полиция установила, что аппарат принадлежал Военно-техническому институту вооружения, расположенному в Зелёнке. По словам Суловской, сотрудники учреждения потеряли связь с машиной во время учебного полёта. Они вскоре прибыли на место, забрали беспилотник и обеспечили его сохранность.

В полиции уточнили, что аппарат был невооружённым. В результате падения никто не пострадал, повреждений имущества также не зафиксировали. Староста Юзефова Эдита Петшак-Вась заявила, что ситуация находится под контролем и опасности для жителей нет. Она призвала не распространять беспокойство среди местного населения.

Полиция не сообщила тип беспилотника и не уточнила, почему операторы потеряли с ним связь. Техническая причина падения пока не установлена. Официальных данных о начале расследования или результатах проверки аппарата в опубликованных сообщениях нет.

Ранее литовский президент Гитанас Науседа прибыл к польским властям для выяснения обстоятельств падения украинского беспилотника в Литве. Варшаве и Вильнюсу предстоит установить, каким маршрутом двигался аппарат перед взрывом. По имеющимся сведениям, беспилотник мог попасть в Литву через польское воздушное пространство. Туск заверил, что обе страны будут тесно взаимодействовать при разбирательстве. Польский премьер также обратился к Киеву, рассчитывая на его полноценное участие в выяснении обстоятельств случившегося.