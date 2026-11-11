Украинская ракета Rusty Dagger не представляет серьёзной угрозы для России, однако способна доставить дополнительные проблемы из-за возможности массового производства, полагает военный эксперт Вадим Мингалев. По его мнению, появление нового вооружения у ВСУ свидетельствует об утечке специалистов советской ракетной школы в структуры НАТО.

Старые советские инженерные школы в сочетании с современной практикой НАТО создают серьёзный потенциал для разработки подобных систем. Однако Rusty Dagger не является противоядием от массированных российских атак по объектам ВСУ.

Специалист констатировал, что новая ракета может применяться для ударов по российским тылам в условиях дефицита высокоточных систем. Главная проблема заключается не в технических характеристиках самого боеприпаса, а в возможности его серийного производства, заключил эксперт в беседе с «Лентой.ру».