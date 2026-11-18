Заявленные планы Украины утроить производство беспилотников в 2027 году могут быть связаны не с расширением собственных заводов, а с возможностями европейской промышленности. Такую оценку «Газете.ru» дал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По его мнению, украинская сторона не располагает необходимыми финансовыми, экономическими и производственными ресурсами для столь значительного увеличения выпуска БПЛА.

Матвийчук считает, что заявление министра обороны Украины Евгения Хмары фактически отражает планы европейских стран нарастить производство беспилотников для Киева. При этом соответствующие мощности, как утверждает эксперт, могут находиться за пределами Украины.

Он также предположил, что украинские власти таким образом стараются не привлекать лишнего внимания европейской общественности к масштабам военного производства и расходам на поддержку Киева.

В качестве примера эксперт привёл Германию, где, по его словам, предприятия автомобильной отрасли, включая Mercedes и Volkswagen, переориентируют часть производства на беспилотные авиационные системы.