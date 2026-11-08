Контейнеровоз, перевозивший на Украину вооружение и военное имущество для ВСУ, попал под удар российских войск в Чёрном море. Судно находилось юго-западнее Одессы. Об этом 8 ноября сообщили в Министерстве обороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что целью стало судно типа «контейнеровоз», задействованное в доставке военных грузов. При этом название корабля, его принадлежность и точное местоположение в опубликованном сообщении не раскрываются.

Российские военные в последние дни неоднократно сообщали об ударах по морским перевозкам, которые, по их данным, используются для снабжения украинской армии. В частности, 6 ноября ведомство заявило о поражении сухогруза с военным имуществом и грузами двойного назначения в Чёрном море юго-западнее Одессы.

Вопрос морских поставок вооружения остаётся одним из направлений противостояния в Черноморском регионе. Удары, о которых сообщает российское оборонное ведомство, затрагивают как суда в открытом море, так и объекты портовой инфраструктуры.