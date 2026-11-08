Военный груз пошёл на дно: Армия России настигла контейнеровоз для ВСУ прямо в Чёрном море
Судно с военной помощью для ВСУ поражено в Чёрном море около Одессы
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Контейнеровоз, перевозивший на Украину вооружение и военное имущество для ВСУ, попал под удар российских войск в Чёрном море. Судно находилось юго-западнее Одессы. Об этом 8 ноября сообщили в Министерстве обороны РФ.
В военном ведомстве уточнили, что целью стало судно типа «контейнеровоз», задействованное в доставке военных грузов. При этом название корабля, его принадлежность и точное местоположение в опубликованном сообщении не раскрываются.
Российские военные в последние дни неоднократно сообщали об ударах по морским перевозкам, которые, по их данным, используются для снабжения украинской армии. В частности, 6 ноября ведомство заявило о поражении сухогруза с военным имуществом и грузами двойного назначения в Чёрном море юго-западнее Одессы.
Вопрос морских поставок вооружения остаётся одним из направлений противостояния в Черноморском регионе. Удары, о которых сообщает российское оборонное ведомство, затрагивают как суда в открытом море, так и объекты портовой инфраструктуры.
Накануне Life.ru рассказывал о поражении сухогруза с военным грузом у Одессы. По данным Минобороны, судно перевозило военное имущество и грузы двойного назначения. В той же сводке ведомство сообщало об ударах по объектам снабжения ВСУ в Киевской области.