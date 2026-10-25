Военный самолёт Словакии дважды за день пролетел вблизи Калининградской области
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Военный самолёт Словакии дважды за день оказался неподалёку от Калининградской области. Во время одного из перелётов борт находился примерно в 150 километрах от российского региона, пишет РИА «Новости».
Речь идёт о военно-транспортном Alenia C-27J Spartan, маршрут которого за 25 октября отражён в сервисе Flightradar24. Воздушное судно поднялось в небо с аэродрома литовского Шяуляя в 13:28 по московскому времени. Затем экипаж взял курс на юг, в направлении польской территории.
Спустя 29 минут после вылета самолёт уже находился в районе, где сходятся границы Литвы и Польши. Именно на этом участке расстояние до Калининградской области составляло около 150 километров. При этом в течение дня словацкий борт дважды фиксировался вблизи российского эксклава.
Согласно опубликованным сведениям, конечным пунктом путешествия значился аэропорт имени Галилео Галилея в итальянской Пизе. Для чего выполнялся перелёт, не уточняется. Данных о нарушении российской воздушной границы также не приводится.
Ранее Life.ru рассказывал о появлении разведывательного самолёта НАТО Bombardier ARTEMIS II в районе Калининградской области. Его полёт зафиксировали 6 октября над Польшей, Литвой и нейтральной частью Балтийского моря. Воздушное судно держалось на высоте свыше десяти километров. При этом разведчик не использовал маршруты, предназначенные для гражданских лайнеров. Местом постоянного базирования самолёта называлась румынская Констанца.
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