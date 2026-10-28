Военный самолёт США подал сигнал бедствия после взлёта во Флориде
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Американский ударный самолёт AC-130J-30 подал сигнал бедствия вскоре после вылета с военной базы во Флориде. Вместо продолжения маршрута борт начал кружить над побережьем Мексиканского залива, готовясь вернуться на аэродром. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах.
По словам собеседника агентства, самолёт Lockheed Martin AC-130J-30 поднялся в воздух с авиабазы в районе города Милтон. Уже через несколько минут после взлёта экипаж передал сигнал о нештатной ситуации.
В момент поступления информации воздушное судно находилось примерно на высоте 1,5 километра. Оно двигалось по круговой траектории над прибрежной зоной, предположительно готовясь к посадке.
AC-130J относится к американским самолётам огневой поддержки, предназначенным для участия в операциях сил специального назначения. Машина оснащена вооружением для поражения наземных целей. По информации источника, борт, попавший в нештатную ситуацию, был введён в эксплуатацию около десяти лет назад.
Причина тревоги остаётся неизвестной. Собеседник агентства не уточнил, связана ли она с технической неисправностью или другими обстоятельствами.
Ранее Life.ru сообщал о другом инциденте с военным самолётом США. 2 октября военно-транспортный C-130 Hercules передал сигнал бедствия над заливом Святого Лаврентия у побережья Канады. Борт следовал из Рейкьявика, но из-за неустановленной нештатной ситуации начал снижение для посадки на ближайшем аэродроме. Причины тревоги и последствия происшествия тогда не уточнялись.