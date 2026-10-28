Военный самолёт США подал сигнал бедствия после взлёта во Флориде

Американский ударный самолёт AC-130J-30 подал сигнал бедствия вскоре после вылета с военной базы во Флориде. Вместо продолжения маршрута борт начал кружить над побережьем Мексиканского залива, готовясь вернуться на аэродром. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

По словам собеседника агентства, самолёт Lockheed Martin AC-130J-30 поднялся в воздух с авиабазы в районе города Милтон. Уже через несколько минут после взлёта экипаж передал сигнал о нештатной ситуации.

В момент поступления информации воздушное судно находилось примерно на высоте 1,5 километра. Оно двигалось по круговой траектории над прибрежной зоной, предположительно готовясь к посадке.

AC-130J относится к американским самолётам огневой поддержки, предназначенным для участия в операциях сил специального назначения. Машина оснащена вооружением для поражения наземных целей. По информации источника, борт, попавший в нештатную ситуацию, был введён в эксплуатацию около десяти лет назад.

Причина тревоги остаётся неизвестной. Собеседник агентства не уточнил, связана ли она с технической неисправностью или другими обстоятельствами.