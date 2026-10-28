Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 октября, 20:28

Военный самолёт США подал сигнал бедствия после взлёта во Флориде

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Американский ударный самолёт AC-130J-30 подал сигнал бедствия вскоре после вылета с военной базы во Флориде. Вместо продолжения маршрута борт начал кружить над побережьем Мексиканского залива, готовясь вернуться на аэродром. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

По словам собеседника агентства, самолёт Lockheed Martin AC-130J-30 поднялся в воздух с авиабазы в районе города Милтон. Уже через несколько минут после взлёта экипаж передал сигнал о нештатной ситуации.

В момент поступления информации воздушное судно находилось примерно на высоте 1,5 километра. Оно двигалось по круговой траектории над прибрежной зоной, предположительно готовясь к посадке.

AC-130J относится к американским самолётам огневой поддержки, предназначенным для участия в операциях сил специального назначения. Машина оснащена вооружением для поражения наземных целей. По информации источника, борт, попавший в нештатную ситуацию, был введён в эксплуатацию около десяти лет назад.

Причина тревоги остаётся неизвестной. Собеседник агентства не уточнил, связана ли она с технической неисправностью или другими обстоятельствами.

Истребители США перехватили самолёт возле резиденции Трампа во Флориде
Истребители США перехватили самолёт возле резиденции Трампа во Флориде

Ранее Life.ru сообщал о другом инциденте с военным самолётом США. 2 октября военно-транспортный C-130 Hercules передал сигнал бедствия над заливом Святого Лаврентия у побережья Канады. Борт следовал из Рейкьявика, но из-за неустановленной нештатной ситуации начал снижение для посадки на ближайшем аэродроме. Причины тревоги и последствия происшествия тогда не уточнялись.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • США
  • Авиаперелеты
  • ЧП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar