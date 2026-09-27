Военный в отпуске взорвал гранату во Львовской области, ранены четыре человека
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Военнослужащий ВСУ, находившийся в отпуске, устроил взрыв во время конфликта с прохожими в городе Шептицкий Львовской области. Осколочные ранения получили четыре человека, сообщили в областной полиции.
По данным правоохранителей, 36-летний мужчина взорвал гранату на проспекте Тараса Шевченко. Что именно стало причиной ссоры, пока не уточняется.
«В результате взрыва никто не погиб, осколочные ранения получили четыре человека: три женщины в возрасте 17, 18 и 56 лет и 26-летний мужчина», — говорится в сообщении полиции.
Всех пострадавших доставили в больницу. Военнослужащего после случившегося задержали.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, изначально сообщалось о троих пострадавших. Взрыв произошёл возле торгового центра «Кристинополь».
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