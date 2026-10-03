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Опубликовано 3 октября, 12:28

«Воевать как можно дольше»: В ГД объяснили, почему Зеленский так вцепился в Донбасс

Депутат Журавлёв: Зеленский хочет максимально истощить ВС РФ в Донбассе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Киев продолжает удерживать позиции в Донбассе, чтобы затянуть конфликт и, по мнению депутата Госдумы Алексея Журавлёва, добиться дальнейшего истощения российских ресурсов. Такую оценку парламентарий высказал NEWS.ru.

Журавлёв считает, что территориальный вопрос для украинского руководства вторичен, а основной задачей остаётся максимально долгое продолжение боевых действий. При этом его заявления о мотивах Владимира Зеленского и влиянии западных стран являются политической оценкой самого депутата.

«Цель Киева — воевать как можно дольше, чтобы максимально ослабить Россию и исчерпать оружейный потенциал страны», — заявил депутат.

Парламентарий также предположил, что украинская сторона не заинтересована в скором завершении конфликта и будет стремиться оттянуть момент принятия российских условий. Независимых подтверждений того, что именно такая стратегия официально определена Киевом или его союзниками, собеседник издания не привёл.

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Ранее Life.ru сообщал, что Москва вновь подтвердила готовность к переговорам: в Кремле заявили, что Зеленский при желании может приехать в российскую столицу для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, а его безопасность будет гарантирована.

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