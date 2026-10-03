Киев продолжает удерживать позиции в Донбассе, чтобы затянуть конфликт и, по мнению депутата Госдумы Алексея Журавлёва, добиться дальнейшего истощения российских ресурсов. Такую оценку парламентарий высказал NEWS.ru.

Журавлёв считает, что территориальный вопрос для украинского руководства вторичен, а основной задачей остаётся максимально долгое продолжение боевых действий. При этом его заявления о мотивах Владимира Зеленского и влиянии западных стран являются политической оценкой самого депутата.

«Цель Киева — воевать как можно дольше, чтобы максимально ослабить Россию и исчерпать оружейный потенциал страны», — заявил депутат.

Парламентарий также предположил, что украинская сторона не заинтересована в скором завершении конфликта и будет стремиться оттянуть момент принятия российских условий. Независимых подтверждений того, что именно такая стратегия официально определена Киевом или его союзниками, собеседник издания не привёл.

Ранее Life.ru сообщал, что Москва вновь подтвердила готовность к переговорам: в Кремле заявили, что Зеленский при желании может приехать в российскую столицу для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, а его безопасность будет гарантирована.