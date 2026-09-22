Вокалист бразильского дуэта Rick & Renner погиб при падении вертолёта

Известный бразильский певец Жералду Антониу ди Карвалью погиб при крушении вертолёта в штате Санта-Катарина. Спасатели обнаружили обломки воздушного судна после того, как оно перестало выходить на связь во время полёта.

В Бразилии нашли обломки вертолёта с известным певцом на борту. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / infonewss_

По данным портала G1, вместе с артистом на борту находились предприниматель Бруну Авелар, видеооператор и два пилота. Все они погибли, а причины трагедии пока остаются неизвестными.

Вертолёт вылетел 21 сентября из города Порту-Белу и направлялся в муниципалитет Сан-Жоакин. Однако до места назначения он не добрался и исчез с радаров. В районе происшествия в тот момент были сложные погодные условия — шёл дождь, дул сильный ветер и стоял туман.

Жералду Антониу ди Карвалью был известен публике под псевдонимом Рик. Он выступал в составе дуэта Rick & Renner, одного из популярных коллективов Бразилии в жанре сертанежу, который часто сравнивают с американским кантри.

Обстоятельства падения вертолёта сейчас устанавливаются. Спасательные службы продолжают изучать место катастрофы и выяснять, что стало причиной трагического полёта.

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