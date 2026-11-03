Волдыри и адреналин: Россиянка перепутала салфетки в туалете и едва не погибла
Жительницу Подмосковья увезли на скорой после похода в туалет из-за салфеток
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В подмосковном Раменском 38-летнюю женщину экстренно госпитализировали после того, как она по ошибке воспользовалась чистящими салфетками вместо средств для интимной гигиены. У россиянки резко упало давление, начался сильный зуд, а на коже появились волдыри. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Женщине стало плохо практически сразу после использования салфеток. У неё покраснело лицо, руки покрылись волдырями, а состояние стремительно ухудшалось. Прибывшие медики заподозрили анафилаксию — тяжёлую аллергическую реакцию, представляющую угрозу для жизни.
Пострадавшей ввели адреналин, после чего её самочувствие начало улучшаться. Женщину доставили в больницу, сейчас её жизни ничего не угрожает.
Причиной происшествия стала путаница с упаковками: вместо гигиенических салфеток россиянка взяла средство для дезинфекции и очистки бытовых поверхностей. Такие изделия предназначены исключительно для уборки, а содержащиеся в них компоненты могут раздражать кожу и слизистые оболочки. Поэтому перед использованием влажных салфеток важно проверять их назначение на упаковке.
Ранее Life.ru рассказывал об опасности использования средств для интимной гигиены не по назначению. Дерматолог Юлия Галлямова предупредила, что умывание интимными гелями способно привести к раздражению, сухости кожи и воспалениям. Причина заключается в различиях кислотности и микробиома кожи лица и интимных зон.