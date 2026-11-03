В подмосковном Раменском 38-летнюю женщину экстренно госпитализировали после того, как она по ошибке воспользовалась чистящими салфетками вместо средств для интимной гигиены. У россиянки резко упало давление, начался сильный зуд, а на коже появились волдыри. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Женщине стало плохо практически сразу после использования салфеток. У неё покраснело лицо, руки покрылись волдырями, а состояние стремительно ухудшалось. Прибывшие медики заподозрили анафилаксию — тяжёлую аллергическую реакцию, представляющую угрозу для жизни.

Пострадавшей ввели адреналин, после чего её самочувствие начало улучшаться. Женщину доставили в больницу, сейчас её жизни ничего не угрожает.

Причиной происшествия стала путаница с упаковками: вместо гигиенических салфеток россиянка взяла средство для дезинфекции и очистки бытовых поверхностей. Такие изделия предназначены исключительно для уборки, а содержащиеся в них компоненты могут раздражать кожу и слизистые оболочки. Поэтому перед использованием влажных салфеток важно проверять их назначение на упаковке.