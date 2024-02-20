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Врач назвала грязнейшие предметы в вашем доме, но предупредила, что идеальная чистота — не лучше

Врач Демьяновская: Губки для посуды считаются одним из самых грязных мест в доме

20 февраля, 12:57
Губки для посуды считаются одним из самых грязных мест в доме. Обложка © Unsplash

Губки для посуды считаются одним из самых грязных мест в доме. Обложка © Unsplash

В течение жизни у нас формируются бытовые привычки, однако многие из них могут быть ошибочными и даже стоить вам здоровья. Одна из таких привычек — стремление к идеальной чистоте. Почему с уборкой лучше не переусердствовать, Life.ru рассказала врач Екатерина Демьяновская.

По её словам, стремление содержать дом в идеальной чистоте от распространения вирусов и бактерий вряд ли защитит, а вот избыток агрессивной бытовой химии может спровоцировать серьёзные заболевания.

Бытовая химия, которой обычно пользуются во время уборки, с точки зрения профилактики инфекций неэффективна. Даже наоборот — тотальная дезинфекция убивает не только вредные микроорганизмы, но и полезные бактерии, которые нас окружают. Без них человек становится особенно восприимчивым к разного рода патогенам.

Екатерина Демьяновская

Врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

Бытовая химия, которой обычно пользуются во время уборки, с точки зрения профилактики инфекций неэффективна. Даже наоборот — тотальная дезинфекция убивает не только вредные микроорганизмы, но и полезные бактерии, которые нас окружают. Без них человек становится особенно восприимчивым к разного рода патогенам.
Бытовая химия, которой обычно пользуются во время уборки, с точки зрения профилактики инфекций неэффективна. Даже наоборот — тотальная дезинфекция убивает не только вредные микроорганизмы, но и полезные бактерии, которые нас окружают. Без них человек становится особенно восприимчивым к разного рода патогенам.

Кроме того, бытовая химия может быть опасна сама по себе. В жидкостях и порошках содержатся поверхностно-активные вещества (ПАВ). Это благодаря им средства для уборки пенятся, убирают даже застарелую грязь, оттирают до блеска и защищают поверхности от пыли и бликов. Кроме того, ПАВ попадают в организм человека и могут спровоцировать сильную аллергическую реакцию — вплоть до анафилактического шока. Причём аллергия может появиться не сразу, а через какое-то время регулярного использования.

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Агрессивной бытовой химией врач советует пользоваться только в крайних случаях и с соблюдением правил предосторожности, которые должны быть указаны на упаковке. А для поддержания чистоты достаточно регулярно делать влажную уборку.

Ещё одна вредная домашняя привычка касается мытья посуды. Губки и тряпки для посуды считаются одним из самых грязных мест в доме, предупредила Демьяновская. Они могут оказаться рассадником возбудителей кишечных и кожных инфекций — сальмонеллы, стафилококка, кишечной палочки и листерии. Тёплая влажная среда плюс кусочки пищи — самые благоприятные условия для развития патогенных микроорганизмов. Губки и тряпки важно тщательно промывать и сушить после каждого использования, обязательно менять раз в неделю. Мыть посуду и протирать стол и рабочие поверхности на кухне нужно разными тряпками.

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Привычка хранить все лекарства в холодильнике тоже может навредить здоровью. Лекарства эффективны только в том случае, если в них не изменились свойства действующего вещества, а это зависит от условий хранения. Есть препараты, которые действительно важно хранить при определённой температуре, обеспечить которую в домашних условиях можно только в холодильнике. Как правило, это готовые суспензии, свечи и некоторые мази. Важно, чтобы они лежали в закрытом контейнере, отдельно от продуктов.

"Однако некоторым препаратам холод и высокая влажность в холодильнике могут навредить. Такие лекарства при хранении на холоде в лучшем случае могут просто утратить эффективность: при болезни человек упустит время, пытаясь лечиться препаратами, которые уже не работают. Лекарства, которые полагается хранить при комнатной температуре, лучше держать в плотно закрывающейся аптечке, в ящике, куда не проникают солнечные лучи, и, конечно, подальше от детей", — добавила врач-эксперт лаборатории "Гемотест".

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Кстати, Life.ru ранее публиковал пять удивительных фактов о пыли, узнав о которых вы захотите немедленно затеять уборку. Так, не исключено, что у вас в квартире оказалась пыль из пустыни Сахара или даже из космоса!

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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