Володин: Любые тарифы должны быть обоснованы

Любые тарифы должны быть обоснованы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Свою позицию он изложил в канале в мессенджере МАКС.

Поводом стало высказывание главы Минцифры Максута Шадаева о стоимости услуг связи. Министр назвал расценки на ЖКУ возможным ориентиром для оценки. Спикер нижней палаты отверг такое сопоставление.

«Любые тарифы должны быть в первую очередь обоснованы. И точно нельзя сравнивать предприятия связи с коммунальным хозяйством. Это некорректно — разные сферы со своими особенностями, проблемами и рентабельностью», — подчеркнул Володин.

Ранее президент «Вымпелкома» Александр Пашков заявил, что тарифы на связь за два десятилетия росли значительно медленнее инфляции. По его словам, потребление мобильного трафика увеличивается быстрее выручки на одного абонента, а резко поднять цены мешает высокая конкуренция.