Володин назвал Терешкову совестью Госдумы
Обложка © Life.ru
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал первую женщину-космонавта Валентину Терешкову «нашей совестью» после её переизбрания главой комиссии по депутатской этике. Об этом сообщила пресс-служба палаты по итогам первого заседания девятого созыва.
«Валентину Владимировну Терешкову представлять не надо. Это наша совесть», — сказал спикер.
Володин связал свою оценку со служением Терешковой стране. По его словам, она давно доказала свою любовь к России, а её космический полёт был сопряжён с риском для жизни. На заседании 30 сентября депутаты утвердили состав комиссии и её председателя. Терешкова сохранила пост, который занимала и в предыдущем созыве.
Ранее Life.ru рассказывал, что кандидатуру Терешковой предложил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. На заседании руководящих органов партии 24 сентября он попросил её продолжить руководить комиссией по депутатской этике.
Больше новостей о работе Госдумы, партиях и решениях российских властей — в разделе «Политика России» на Life.ru.