Володин назвал Терешкову совестью Госдумы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал первую женщину-космонавта Валентину Терешкову «нашей совестью» после её переизбрания главой комиссии по депутатской этике. Об этом сообщила пресс-служба палаты по итогам первого заседания девятого созыва.

«Валентину Владимировну Терешкову представлять не надо. Это наша совесть», — сказал спикер.

Володин связал свою оценку со служением Терешковой стране. По его словам, она давно доказала свою любовь к России, а её космический полёт был сопряжён с риском для жизни. На заседании 30 сентября депутаты утвердили состав комиссии и её председателя. Терешкова сохранила пост, который занимала и в предыдущем созыве.

Ранее Life.ru рассказывал, что кандидатуру Терешковой предложил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. На заседании руководящих органов партии 24 сентября он попросил её продолжить руководить комиссией по депутатской этике.